Pedullà: “Rabiot inguardabile, 8 milioni per lui sono assurdi”

Alfredo Pedullà , noto esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo ultimo video pubblicato sul canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul mercato del Milan , tra l'ipotesi Adrien Rabiot e l'idea Youssouf Fofana . Dell'ex Juventus , in modo particolare, ha trovato assurda la proposta fatta dal club rossonero per averlo. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Su Youssouf Fofana: "Fofana è un obiettivo concreto del Milan ed è in scadenza 2025 con il Monaco. Dipende da quello che chiederà il Monaco, ma lui sembra abbia aperto ai rossoneri. La richiesta forse parte da 18/20 milioni di euro che il Milan non vorrebbe pagare. Se ti serve un centrocampista così non è la situazione contrattuale a doverti far risparmiare un milione più o in meno".