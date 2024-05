Pedullà: “La Juve non è su Conte,ADL è in vantaggio su di lui”

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul possibile arrivo di Antonio Conte al Milan

Stefania Palminteri Redattore 12 maggio 2024 (modifica il 12 maggio 2024 | 18:56)

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha pubblicato un articolo sul proprio sito ufficiale, facendo il punto della situazione su Antonio Conte e parlando anche del Milan. Secondo quanto si legge, infatti, il club rossonero non avrebbe compiuto alcun passo importante verso il tecnico ex Inter e Juventus, o perlomeno non quello che i tifosi del Diavolo vorrebbero. Si parla inoltre di richieste. Il pugliese avrebbe chiesto una base di 7 milioni di euro più almeno due di bonus, mentre per quanto riguarda l'organico vorrebbe almeno quattro innesti. Sulle sue tracce anche e soprattutto il Napoli. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Conte ha chiesto una base di 7 milioni più un paio di bonus, ripartire eventualmente senza coppe non sarebbe un problema, l’organico andrebbe aggiustato con 4 interventi nell’undici titolare. La Juve (che aspetta Thiago Motta) mai è stata su Conte, il Milan fino a oggi non ha mosso i passi che il popolo rossonero vorrebbe. Vedremo se le cose cambieranno da domani, ma per il momento è così. Di sicuro ADL ha le carte in mano e la disponibilità dell’allenatore salentino, ora dipende da lui".

