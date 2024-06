Pedullà: “Che risposta di Conte nei confronti di Ibrahimovic”

Alfredo Pedullà , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sulle parole di Antonio Conte in risposta a quanto detto da Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione della prossima stagione del Milan . A suo dire l'attuale tecnico del Napoli ci ha messo la faccia, ma lo ha fatto in ogni caso con grandissimo fair play. Ecco, dunque, le sue parole.

"Un altro passaggio della sua conferenza stampa mi ha colpito molto: quando lui, a una domanda su Ibrahimovic, ha risposto con grande fair-play, ma soprattutto mettendoci la faccia e non disconoscendo il suo ruolo. Ibrahimovic aveva detto, nel corso della sua recente conferenza, che il Milan non stava cercando un manager. Da quello che abbiamo sempre saputo, i rossoneri non sono mai stati in corsa per Antonio Conte. Fu soltanto un furor di popolo dei tifosi. Conte ha risposto, senza giri di parole, che si sente un manager e che metterà bocca su tutto, dalla gestione extra campo alla preparazione atletica. Segnale che si sta caricando sulle spalle l’intera missione".