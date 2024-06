Pastore: “Al Milan serve assolutamente un difensore rapido e veloce”

"Non se ne parla quasi mai del difensore centrale per il Milan, anche perché gli serve. In teoria si, ne avrebbe tre, quattro, ma non so se Thiaw viene ancora considerato da Milan, però in realtà sì secondo me. Non lo so. Intanto un giocatore che sia veloce, perché quando al Milan sono mancati Kalulu, per tutta la stagione difatti, e Tomori, che comunque ha zoppicato, la squadra ha fatto una fatica incredibile quando si è allungata a coprire gli spazi alle spalle. Thiaw non è un giocatore veloce, lo stesso Gabbia non lo è, un giocatore che abbia velocità, se il Milan vuole dare un seguito alle idee di Ibrahimovic di dominare il gioco, venire e andare di là, serve qualcuno che sappia anche tornare. Non lo so, penso che i bacini dei difensori siano vari, la Francia ad esempio ne ha di eccezionali nella Ligue 1, almeno a livello atletico, a fare il difensore si impara in Italia, e nessuno di questi difensori che ho citato era già forte prima di arrivare in Italia. Non è certamente il ruolo primo da andare ricoprire".