Parma-Milan: il settore ospiti è ufficialmente sold-out

Nonostante l'esordio non sia stato dei migliori, la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Parma-Milan, è durata solo pochi minuti

Nonostante l'esordio non sia stato dei migliori, la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Tardini, per la partita di sabato tra Parma e Milan, è durata solo pochi minuti. I tifosi del Milan hanno invaso VivaTicket e acquistato tutti i tagliandi in pochissimo tempo. Sabato, quindi, sarà sold out per il settore ospiti, a dimostrazione che il tifo rossonero ha fiducia nella squadra.