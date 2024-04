Palladino su D.Maldini: “Un gioiello che si sta mettendo in mostra”

L'allenatore ha detto: "State vedendo semplicemente un gioiello che si sta mettendo in mostra. Per me Daniel ha tutto per arivare a grandissimi livelli. Gli mancava solo un po' di continuità e fiducia, quella che ha da parte mia e dei ragazzi. Quando è arrivato non era facile entrare nel gruppo, ma sta crescendo. Ma bisogna parlare della prestazione di tutto la squadra, non solo di Maldini".