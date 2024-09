Ordine: “Tonali svenduto? Direi di no, solo rimpiazzato maluccio”

Il noto giornalista Franco Ordine , in risposta ad un utente X che gli faceva notare l'ottima prestazione di Tonali di ieri con la nazionale, commenta così il "rimpianto a convenienza" di alcuni per quanto riguarda la cessione dell'ex rossonero al Newcastle . Le sue dichiarazioni:

"Svenduto a 80 milioni mi pare proprio no, rimpiazzato maluccio è sicuro ma chiedo: come mai vengono fuori ora i rimpianti e non durante la lunga squalifica di un anno per scommesse? E come mai chi piantonava Milanello tutti i giorni nulla si accorgeva del problema di Sandro?".