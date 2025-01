Ordine: “Theo Hernandez è sempre quello di Fonseca, ma…”

Franco Ordine ha parlato a Il Corriere dello Sport in merito alla vittoria in trasferta del Milan :

"Theo Hernandez è sempre quello di Fonseca, poco propendo a farsi largo con le accelerate che lo resero famoso nella stagione dello scudetto. Quel sinistro sbilenco che si trasforma in una traiettoria irresistibile per il Como e che procura l’1 a 1 iniziale è forse un segno del destino e di sicuro una parziale riparazione per il duello perso e lo spazio concesso a Diao sul sigillo del Como. Leao no. Questo Leao è al servizio del nuovo corso ed è capace già dalle prime sequenze, dinanzi ai segnali giunti ieri sera di un calcio pigro e balbuziente, di esibire una delle sue travolgente cavalcate servendo un cioccolatino per Reijnders".