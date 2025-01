Ordine: “Leao sta uscendo per tirare la barca Milan via dai problemi”

Franco Ordine ha parlato a Il Corriere dello Sport in merito alla vittoria in trasferta del Milan contro il Como:

"Da ieri non è più un pettegolezzo o semplicemente un cattivo pensiero. Da ieri invece è ufficiale: Rafa Leao è ai remi per tirare fuori la barca del Milan dalle secche di una stagione deludente. Dal giorno dello sbarco dell’altro connazionale, Sergio Conceiçao, Leao prova a diventare il leader in queste settimane tormentate tra una gestione e l’altra che finiscono per riaffermare limiti e fragilità più che esaltare le qualità del team. Per esempio Theo Hernandez è sempre quello di Fonseca, poco propendo a farsi largo con le accelerate che lo resero famoso nella stagione dello scudetto".