Ordine: “Ibra è sceso dal cavallo e ha chiesto scusa, attimi preziosi”

Franco Ordine ha parlato con un articolo su Il Giornale in merito alle parole di Zlatan Ibrahimovic :

"Mezz’ora appena, prima di volare di Arabia. É stata sufficiente per cogliere al volo le idee e i metodi di Sergio Conceicao, nuovo allenatore del Milan. Forse ancora più preziosi sono stati i due minuti spesi da Zlatan Ibrahimovic per scendere dal cavallo bianco, chiedere scusa a Fonseca e tifosi per le modalità dell’esonero e mettersi sulle spalle le responsabilità di questi risultati molto deludenti".