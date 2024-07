Ordine: “Fonseca poco acclamato, Ibra pochi slanci sul mercato”

"Accoglienza gelida, appena qualche famigliola davanti agli uffici di casa Milan e un contestatore isolato con cartello in latino. Tutto il management - da Franco Baresi a Furlani - schierato in prima fila. Il primo giorno di Paulo Fonseca in rossonero è cominciato così. Prima di sottoporsi alla sequenza delle domande è passato dal museo del Milan e Ibra, non a caso, gli ha segnalato che «c'è spazio per nuovi trofei». Ecco lo sforzo principale compiuto da Fonseca. Portoghese sì ma con un ma («sono diverso da Mourinho»), guidato da Ibra e dalla comunicazione del Milan. Parlare un linguaggio gradito alla platea dei tifosi. Non a caso i due sostantivi ripetuti più volte dal portoghese (sulla giacca il distintivo dell'Ucraina in omaggio alla moglie Ucraina, ndr) sono stati: ambizione e responsabilità. Sono le sue colonne d'Ercole prima di intraprendere un lungo e impegnativo viaggio, scandito da scetticismo diffuso e dal peso di guidare «un club universale». «Sono io che devo convincere i tifosi» è il suo bigliettino da visita. «Non possiamo scappare dalla realtà di dover competere per lo scudetto» l'altra ammissione prima di puntare sull'identikit del suo prossimo Milan".