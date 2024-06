Ordine: “Che intenzioni ha il Milan con Theo?”. La risposta di Suma…

A QSVS su Telelombardia sono intervenuti Franco Ordine e Suma , noti giornalisti. vicini alle vicende del Milan . Tra gli argomenti anche il possibile rinnovo di Theo Hernandez con il Milan e quello di Mike Maignan . Ordine inizia parlando di una possibile cessione del terzino francese al Real Madrid e poi si addentra sulla dinamiche dei rinnovi in casa rossonera. Ecco le parole.

"Theo Hernandez penso dica se lascio il Milan lo faccio solo per il Real Madrid. Il nodo è perché il Milan ha intensificato i rapporti con gli agenti di Maignan e messo da parte quelli con Theo Hernandez? Poi bisogna chiedersi che intenzione ha il Diavolo con Theo. Il Milan, se dovesse cedere Hernandez per 80 milioni tipo Tonali, non smette di giocare chiaro, ma cambia le prospettive tecnico finanziarie".