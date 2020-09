Notizie Serie A – Under a un passo dalla Premier League

MILANO – Cengiz Under si appresta a salutare al Serie A, il turno infatti è a un passo dal trasferirsi in Premier League. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il Leicester sarebbe pronto a chiudere con la Roma, sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore nella scorsa sessione di calciomercato è stato cercato anche dal Milan, che sembrava pronto ad accoglierlo. L’operazione poi non si è concretizzata a causa del brutto infortunio di Zaniolo, che ha cambiato i piani di mercato dei giallorossi. Il nome di Under in questa finestra estiva non è tornato in voga per i rossoneri, il Diavolo ha deciso di virare su altri obiettivi viste anche le richieste del club capitolino: tra i 25 e i 30 milioni di euro.