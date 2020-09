Notizie Serie A – Mercato: nuova destinazione per Samuele Ricci

MILANO – Samuele Ricci era entrato in orbita Milan nella scorsa sessione di mercato invernale. Il colpo poi non si è concretizzato con i rossoneri che hanno preferito virare su altri obiettivi. Il centrocampista visto il passo indietro del Diavolo sembrava destinato a vestire la maglia della Fiorentina, ma anche in questo caso il trasferimento di Ricci dovrebbe non andare in proto, viste le difficoltà tra i viola e l’Empoli nel trovare un accordo. Situazione che permesso al Parma d’inserirsi, secondo quanto riporta Sky Sport. Il giocatore è l’ultima idea del direttore sportivo gialloblù Carlo per rinforzare la squadra di Liverani, in vista della prossima stagione.