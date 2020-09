Notizie Serie A – Mercato: Cutrone, ci pensa il Genoa

MILANO – Patrick Cutrone potrebbe cambiare maglia. L’attaccante ora in forza alla Fiorentina è finito nel mirino di Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa. La formula del trasferimento è però particolare, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. L’ex Milan infatti è ancora di proprietà del Wolverhampton e il suo prestito, più l’obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, potrebbe essere girato alla squadra rossoblù. Una manovra che accontenterebbe tutti i club coinvolti. I viola riuscirebbero a liberare un posto in attacco, mentre l’allenatore del Genoa verrebbe accontentato con un rinforzo in attacco, per affrontare al meglio la prossima Serie A.