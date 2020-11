Notizie Milan – Zoff: “Con Pioli sulle ali dell’entusiasmo”

MILANO – Dino Zoff ha parlato del Milan. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ecco che cosa ha detto sui rossoneri, su Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic:

“Il Milan sta facendo bene, con Pioli viaggiano sulle ali dell’Entusiasmo e l’allenatore sta plasmando un gruppo motivato. Credo però che bisognerà arrivare a Natale per capire a quali obiettivi potranno puntare, non è semplice trovare continuità. In ogni caso giocano un buon calcio. Ibra? I fuoriclasse come lui spingono la squadra a credere in quello che fa, non è un Milan dipendente dallo svedese. Anzi in questo modo un gruppo cresce“.