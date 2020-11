Notizie Milan – Yazici mattatore e quella volta che fu vicino alla Serie A

MILANO – Yazici è stato il vero mattatore della sfida europea di ieri sera tra Milan e Lille. Il turco ha realizzato una tripletta, complici anche gli errori di Donnarumma e Romagnoli. In passato però il calciatore è stato davvero molto vicino alla Serie A, con i rossoneri che sembravano interessati proprio al giocatore che ieri sera li ha puniti. Oltre al Diavolo però anche il Torino aveva messo gli occhi sul fantasista. La squadra che però sembrava essere davvero ad un passo da Yazici fu la Lazio, che aveva individuato nel turco l’erede di Milinkovic-Savic. Alla fine il serbo è rimasto in biancoceleste, Le richieste di alte Lotito non sono mai state accontentate e il calciatore alla fine preferì il Lille e la Francia, all’Italia.