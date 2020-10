Notizie Milan – Verso il derby, come sta Ibrahimovic?

MILANO – Arriva la prima pausa al campionato, dopo sole tre giornate. Il Milan si ferma a punteggio pieno, un buon risultato, ma Stefano Pioli e i suoi calciatori sanno benissimo che non ci si può rilassare. Soprattutto perché il prossimo impegno della Serie A vede in programma il Derby con l’Inter di Antonio Conte, reduce dall’uno a uno con la Lazio all’Olimpico. In vista della stracittadina però la domanda più ricorrente dei tifosi del Milan è quella sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sullo svedese. La Rosea riporta come il giocatore sia ancora positivo al Coronavirus, ma da asintomatico e continua quindi a tenersi allenato per il ritorno in capo. Nei prossimi giorni ovviamente continuerà il monitoraggio della situazione.