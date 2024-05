Notizie Milan: venerdì alle 13:30 la conferenza stampa di Pioli

Il tecnico Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa a Milanello la partita Torino-Milan, 37^ giornata della Serie A 2023-2024

Stefano Pioli, allenatore rossonero, presenterà in conferenza stampa a Milanello la sfida Torino-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2023-2024. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'appuntamento con la conferenza di Pioli è previsto per venerdì 17 maggio, alle ore 13:30, nella sala stampa del centro sportivo milanista. Potrete seguire l'evento in diretta sui canali ufficiali di A.C. Milan.