Notizie Milan – van Basten: “Sacchi? Troppo teorico”

MILANO – Quando parla fa sempre rumore. Marco van Basten non è mai stato banale, non in campo quando giocava, né da opinionista. Nella sua autobiografia, l’ex attaccante olandese e pallone d’oro, ha parlato della ovviamente anche della sua avventura al Milan, dall’infortunio al rapporto con Arrigo Sacchi e proprio l’ex allenatore rossonero è stato al centro di un racconto:

“Legato a Cruijff perché era un grande giocatore, in generale questa è una cosa che mi è sempre piaciuta, è stato così anche con Capello. Sacchi invece era molto più teorico. Abbiamo dovuto guardare tanti video e ho sempre pensato che fosse troppo. A volte gli ho anche detto che mi aveva riferito la stessa cosa dodici volte. Sia lui che Capello hanno fatto la loro fortuna da allenatori perché quel Milan aveva grandi campioni: Baresi, Maldini, Costacurta e Tassotti. Ottimi difensori, ma sapevano anche giocare con la palla“.