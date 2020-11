Notizie Milan – Upamencano obiettivo del Bayern Monaco

MILANO – Dayot Upamecano. un nome che ha attirato le attenzioni dei tifosi del Milan nelle sessioni di mercato degli ultimi anni. Il club rossonero lo aveva messo nel suo taccuino, ma il difensore è ormai cresciuto ed è arrivato ad essere uno dei migliori d’Europa, nel suo ruolo. Riuscire ad arrivare ora al centrale del Lipsia sembra praticamente impossibile, la Bild infatti riporta come il calciatore sia entrato nelle grazie del Bayern Monaco e del tecnico Flick. Il ventiduenne dovrebbe prendere il posto di Jerome Boateng che ha deciso di non rinnovare con il club tedesco e in estate potrà liberarsi a parametro zero.