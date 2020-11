Notizie Milan – Torna l’undici formato campionato

MILANO – Si avvicina il campionato, si avvicina Milan-Fiorentina. Gara in programma domani pomeriggio alle ore 15:00, a San Siro. Partita importantissima per i rossoneri che vogliono continuare a guidare la Serie A e per questo Stefano Pioli dovrebbe schierare ‘l’undici tipo’. Pochi i dubbi di formazione infatti, tornerà capitan Romagnoli al centro della difesa, accanto a Kjaer. Calabria a destra e Theo Hernandez sull’altra fascia, difesa titolare quindi. Così come il centrocampo con la coppia Kessie e Bennacer. Non ci sarà Ibrahimovic, infortunato, al suo posto sarà riproposto Rbebic. Alle sue spalle Brahim Diaz viaggia verso una maglia da titolare e Calhanoglu insostituibile per Pioli. L’unico dubbio è sulla con Castillejo che potrebbe tornare titolare in campionato, ma attenzione a Saelemaekers, che si è ristabilito dall’infortunio patito contro il Napoli.