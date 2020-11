MILANO – Il Milan conosce il suo avversario in Coppa Italia. Agli ottavi di finale infatti i rossoneri incontreranno il loro recente passato: Marco Giampaolo. Il Torino infatti hanno battuto due a zero l’Entella, grazie alle reti di Zaza e Bonazzoli. I granata il loro portiere di Coppa, Milinkovic-Savic, impegnato in una sola occasione. La prossima gara, tra le due squadre, sarà una gara a eliminazione diretta, oggi il sorteggio per decidere il campo.