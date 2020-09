Notizie Milan – Tonali già in campo contro il Brescia?

MILANO – Sandro Tonali potrebbe fare il suo esordio contro il Brescia, questo è quello che riporta Tuttosport. Il nuovo centrocampista rossonero infatti potrebbe scendere in campo nell’amichevole che si giocherà oggi pomeriggio alle ore 17:00. La particolarità sta nel fatto che la prima partita del giocatore con il Diavolo potrebbe essere subito contro la sua ex squadra, quella da dove il Milan lo ha acquistato. Pioli starebbe pensando a questa eventualità, anche perché bisogna essere benzina nelle gambe, in vista del primo impegno ufficiale: il preliminare di Europa League con lo Shamrock Rovers. Tonali spinge per esserci, il tecnico rossonero riflette se farlo giocare.