Notizie Milan – Tonali firmerà un quadriennale, ecco quanto guadagnerà

MILANO – Sandro Tonali sarà un nuovo calciatore del Milan, il calciatore sta sostenendo le visite mediche con il Diavolo. Il centrocampista firmerà un contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni, fino al 2025. Guadagnerà 2 milioni di euro all’anno, a salire. Tutto fatto quindi, Pioli è pronto a godersi il nuovo innesto per la sua squadra. Una pedina di qualità che andrà a rinforzare il centrocampo della squadra meneghina e che si giocherà un posto da titolare con Kessie e Bennacer nell’impianto tecnico dell’allenatore del Milan. Il suo esordio in maglia rossonera però dovrebbe arrivare in campionato e non in Europa League.