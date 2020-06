Notizie Milan – Thiago Silva: una squadra francese si tira indietro

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Thiago Silva. L’ex calciatore e capitano del Milan, quest’estate lascerà a parametro zero la sua attuale squadra, il Paris Saint Germain. I francesi hanno deciso di non rinnovargli il contratto e quindi il brasiliano potrà accasarsi dove preferisce. Le voci di mercato sulla suggestione di un ritorno al Milan, tornano ciclicamente, ma ad oggi resta un opzione molto complicata. Tra tante indiscrezioni però qualcuna sembra essere qualcosa di più. Come nel caso dell’interesse del Lione. La squadra di Rudi Garcia avrebbe provato a trovare un accordo con Thiago Silva, facendo poi retromarcia, viste le alte richieste del giocatore: 1,5 milioni di euro mensili. Decisamente troppi. E allora restano in piedi le idee legate all’Everton di Carlo Ancelotti e alla Fiorentina.

