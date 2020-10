Notizie Milan – Theo Hernandez: “Ibra? Fondamentale per noi”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, Theo Hernandez ha parlato del Milan e di Zlatan Ibrahimovic, in vista del prossimo impegno in campionato dei rossoneri. Ecco le sue parole.

: “Ibra? Per noi è stato fondamentale quando le cose non andavano bene. Ci ha dato una grande mano e quest’anno potremmo fare meglio rispetto all passata stagione. Spero nella qualificazione alla Champions League. Rispetto all’anno scorso siamo partiti meglio, abbiamo ricominciato come abbiamo concluso l’anno scorso. Ci siamo qualificato all’Europa League, per noi è molto importante, dobbiamo continuare così, partita dopo partita“.