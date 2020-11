Notizie Milan – Thauvin, l’OM non demorde, ma rinnovo sempre lontano

MILANO – Dalla Francia rimbalzano nuove voci sul futuro di Florian Thauvin. Il calciatore è sempre nel mirino del Milan, ma l’Olympique Marsiglia non ha ancora rinunciato all’idea di poter trovare un nuovo accordo con il suo giocatore. Per ora però le parti restano distanti. Una buona notizia per i rossoneri, che insieme al Siviglia, è sulle tracce del francese. Se dovesse restare tutto così, da febbraio Thauvin sarà libero di firmare con chi preferisce. Il Diavolo in questo potrebbe anche decidere di anticipare i tempi e provare l’assalto a gennaio, pagando un indennizzo alla squadra di Villa-Boas.