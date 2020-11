Notizie Milan – Sucic, arrivano nuove conferme sui rossoneri

MILANO – Avevamo già riportato dell’interesse del Milan per Luka Sucic, arriva anche la conferma da parte di Tuttosport, che riporta come i rossoneri abbiano messo effettivamente gli occhi sul calciatore. Il giovane centrocampista del Salisburgo ha conquistato la dirigenza del Diavolo. Non c’è solo Dominik Szoboszlai quindi. Dato che Luka Sucic gioca nel Salisburgo come l’ungherese e proprio come lui gioca a centrocampo. Ma sa svariare sul tutto il fronte, da centrale a destra e a sinistra. Un jolly che potrebbe diventare importantissimo per Stefano Pioli. Chissà se il Milan deciderà di affondare il colpo a gennaio.