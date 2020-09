Notizie Milan, si valuta Consigli per il ruolo di vice Donnarumma

Notizie Milan – Occhi su Consigli del Sassuolo: le ultime

Con il rientro di Asmir Begovic al Bornemouth, il Milan è nuovamente a caccia di un vice Donnarumma che possa portare esperienza ed affidabilità al club rossonero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l’interesse per Begovic e Mirante, l’obiettivo primario al momento sarebbe Andrea Consigli, portiere in forza al Sassuolo. La società neroverde non si è ancora espressa a riguardo, con la trattativa che, di fatto, potrebbe subire una forte accelerata negli ultimi giorni di mercato.