Notizie Milan – Si studiano possibili cessioni per gennaio

MILANO – Gennaio si avvicina e con lui anche la prossima finestra di mercato invernale. Il Milan è già al lavoro per pianificare nuove possibile operazioni, soprattutto in difesa. Kabak e Lovato sono nel mirino di Massara e Maldini, non vanno dimenticate alle piste che portano a Simakan, Milenkovic e Ahmedhodzic del Malmo. Non dovrebbe esserci soltanto nuovi però per i rossoneri. Anche le cessioni nel reparto arretrato sembrano essere state pianificate. Il Diavolo dovrebbe provare anche a trovare nuove sistemazioni a Musacchio e Duarte. Il primo è sempre alle prese con un infortunio, mentre il secondo non ha mai pienamente convinto e potrebbe partire in prestito.