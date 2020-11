Notizie Milan – Scaroni: “Scudetto e Champions non sono nel budget”

MILANO – Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervistato da ‘La politica nel pallone‘, su Rai GrParlamento ha parlato proprio dei rossoneri. Tanti i temi toccati, dal rinnovo di Donnarumma, al momento che sta vivendo la squadra allenata da Stefano Pioli. Fino a toccare l’argomento scudetto e il budget in caso di vittoria del campionato o di qualificazione Champions. Ecco le sue parole:

“Il rinnovo di Donnarumma? Non dovete chiedere a me della trattativa, non la seguo io direttamente. Però il ragazzo ha detto che ama i colori del Milan e questo non può che farmi piacere, l’amore è contraccambiato e quando ci si ama così ci sono le condizioni per poter andare avanti insieme“. Il presidente ha poi continuato rispondendo alla domanda sul momento dei rossoneri e la vittoria contro la Fiorentina: “Non mi aspettavo una performance così stellare. Ero convinto che si potesse fare meglio dell’anno scorso, anche perché quando si decide di applicare un modello nuovo, poi, ci vuole tempo prima che tutto giri nel verso giusto. Scudetto? E’ ancora presto, siamo sulla buona strada è vero, ho visto gli sviluppi del club passo dopo passo, ma non siamo ancora alla fine di questo percorso. Tra l’altro né la vittoria del campionato, né la qualificazione alla prossima Champions League sono nel budget di quest’anno, quindi non pronuncio queste parole. Non ci siamo posti obiettivi, ma sarò molto contento se arriveranno. In questo momento siamo assolutamente soddisfatti, essere primi è bellissimo ma non bisogna farsi prendere dall’ebbrezza. Sia i nostri giocatori, che il nostro tecnico, hanno i piedi ben saldati a terra e questo ci fa ben sperare per il futuro“.