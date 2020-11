Notizie Milan – Saelemaekers torna e si riprendere una maglia da titolare

MILANO – Alexis Saelemaekers torna a disposizione del Milan e si riprende una maglia da titolare, secondo quanto riporta Tuttosport. Samu Castillejo non ha convinto contro il Lille, anzi lo spagnolo è stato un peggiori in campo tra le fila rossonere. Occasione sprecata e come l’esterno belga è tornato arruolabile Stefano Pioli non ha avuto dubbi. L’ex Anderlecht sembra essere una delle ‘chiavi tattiche’ di questo Milan, dato che garantisce equilibrio e quantità, oltre a una discreta qualità. Da ‘oggetto misterioso’ a una delle armi in più di questo Diavolo primo in classifica.