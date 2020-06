Notizie Milan – Rossoneri atterrati in Puglia, adesso in pullman verso Lecce

MILANO – Manca ormai poco più di ventiquattro ore a Lecce-Milan. Match che segnerà la ripresa del campionato per entrambe le squadre. La partita è già molto delicata per Stefano Pioli, serviranno segnali di riscatto da parte del diavolo, dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti in vista di Lecce-Milan, che andrà in scena domani sera. I rossoneri, secondo quanto detto da Peppe Di Stefano, sono appena atterrarti in Puglia e si stanno dirigendo verso Lecce in pullman. Il giornalista ha poi fatto il punto sulle condizioni di Ibrahimovic, che dovrebbe rientrate con la Spal o contro la Lazio. Duarte invece tornerà in gruppo già la prossima settimana.

