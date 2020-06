Notizie Milan – Romagnoli, non c’è solo il Liverpool a fare sul serio

MILANO – Avevamo già riportato dell’interesse concreto del Liverpool per Alessio Romagnoli. Oggi il “Corriere della Sera” ha rilanciato l’indiscrezione di mercato sull’Atletico Madrid e il capitano del Milan. Il club spagnolo, infatti, sarebbe alla ricerca di un difensore e il numero tredici rossonero rappresenterebbe un rinforzo di qualità. Arrivare al calciatore però non sarà un’impresa semplice, vista la concorrenza della squadra di Klopp e, soprattutto, l’intenzione del Milan di far rinnovare Romagnoli. La società di via Aldo Rossi continua a lavorare verso questa direzione, dato che Romagnoli viene considerato come uno dei pilastri del futuro per far tornare ad alti livelli il diavolo.

