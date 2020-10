MILANO – Rientrano due calciatori del Milan dagli impegni con la nazionale. Si tratta di Lorenzo Colombo e Sandro Tonali. Domani sarà il turno di Gianluigi Donnarumma e a Brahim Diaz. Stefano Pioli può sorridere, perché si va giorno dopo giorno allungando la lista dei calciatori che torneranno a Milanello in vista degli allenamenti per il derby contro l’Inter. Partita prevista per sabato prossimo allo stadio di San Siro.