Notizie Milan – Prove sul campo prima dell’Europa League

MILANO – Un’altra sfida amichevole per il Milan! I rossoneri guidati da Stefano Pioli, questo pomeriggio affronteranno nel centro sportivo di Milanello il Vicenza. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il fischio d’inizio sarà alle 17 e le due compagini si affronteranno in diretta su Milan TV.

Questa gara, poi, sarà anche importante per la preparazione della squadra: il tecnico rossonero, infatti, avrà la possibilità di fare le prove sul campo dei giocatori prima della sfida di Europa League del 17 settembre. In quella data il Milan affronterà a Dublino lo Shamrock Rovers, nel match valevole per il secondo turno preliminare della competizione europea.