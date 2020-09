Notizie Milan – Proseguono i contatti per Luka Jovic

MILANO – Continua la caccia al prossimo colpo di mercato del Milan! I rossoneri, in questa sessione estiva, hanno già concluso delle operazioni incredibili, come quella di Sandro Tonali e del giovane Brahim Diaz, oltre che al rinnovo di Ibrahimovic. In questi giorni, tuttavia, la dirigenza è ancora alla ricerca di ulteriori rinforzi per la squadra di Pioli e continua a guardare in casa del Real Madrid.

Infatti, dopo aver acquistato il giovane centrocampista spagnolo delle Merengues, il Milan ha messo da tempo gli occhi anche su un loro attaccante: si tratta di Luka Jovic, calciatore serbo classe 1997. Secondo quanto riportato da TuttoSport, in queste ore stanno proseguendo i contatti tra la dirigenza rossonera e il club madridista per l’asso slavo. La trattativa, però, sembra essere molto difficile, a causa delle divergenza di intenti da parte delle due società: si attendono sviluppi nei prossimi giorni, dove si capirà se i rossoneri riusciranno ad affondare un altro colpo di mercato.