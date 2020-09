Notizie Milan – Proseguono i contatti con il Lione per Paquetà

MILANO – Continua a muoversi sul mercato in uscita il Milan! Infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport, in queste ore stanno proseguendo i contatti con il Lione per la cessione di Lucas Paquetà. La società francese è interessata al centrocampista brasiliano da settimane e in questi giorni avrebbe avviato i contatti con il club rossonero. Nella trattativa, i transalpini avrebbero anche inserito una contropartita tecnica: si tratta di Jason Denayer, difensore belga classe 1995. La dirigenza milanista, però, avrebbe rispedito al mittente l’offerta: infatti, Maldini e Massara sembrano disposti a far partire il loro giocatore solo di fronte ad un’offerta intorno ai 25 milioni di euro. Si attendono novità nei prossimi giorni.