Notizie Milan – Prosegue l’interesse del Lione per Paquetà

MILANO – Ancora movimenti in uscita per il Milan! I rossoneri stanno cercando di piazzare alcuni giocatori che possano lasciare spazio ai nuovi rinforzi per la rosa di mister Pioli. In cima alla lista dei partenti si trova Lucas Paquetà: il centrocampista brasiliano, infatti, non ha convinto in questo anno e mezzo e non ha ripagato le aspettative della dirigenza. Per questo, nei giorni scorsi hanno chiesto informazioni su di lui alcune società, anche dall’estero.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in queste ore prosegue l’interesse del Lione per Paquetà. In questa settimana, infatti, il club transalpino aveva messo gli occhi sul calciatore dei diavoli e potrebbe presentare loro un’offerta. La valutazione che il Milan fa del suo centrocampista è di circa 20-25 milioni. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi su questa operazione in uscita.