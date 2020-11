Notizie Milan – Pioli: “Lille? Non abbiamo giocato al nostro livello”

MILANO – Alla vigilia della gara contro l’Hellas Verona, Stefano Pioli ha parlato della sconfitta di giovedì contro il Lille. Ecco le sue parole sulla partita persa dal Milan in Europa League:

“A livello di scelte di gioco non siamo riusciti ad affrontare la partita nel miglior modo possibile. I nostri avversari sono una squadra di livello. Sono imbattuti in campionato, il nostro difetto è stato di non essere stati lucidi nelle scelte. Questa sconfitta ci servirà per analizzare queste situazioni. Non abbiamo letto gli spazi che ci hanno concesso. Dobbiamo migliorare e crescere, gli avversari iniziano a conoscerci“.