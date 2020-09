Notizie Milan – Pioli: “Kessie potrebe giocare in difesa”

MILANO – Il Milan è sempre alle prese con l’emergenza in difesa. I centrali disponibili per la gara con il Crotone saranno solo Gabbia e Kjaer. In caso di emergenza Pioli potrebbe essere costretto ad arretrare Kessie. Proprio quest’eventualità è stata al centro della conferenza stampa dell’allenatore rossonero, con una domanda. Ecco la risposta di Pioli.

“Franck mi ha dato la sua disponibilità per giocare in quel ruolo. Spero non ci sia questo tipo di emergenza, ma in caso potrei utilizzare questa soluzione. Anche perché tra i centrocampisti è l’unico che può adattarsi a quel ruolo“.