Notizie Milan – Pioli: “Juric? Nessuna pressione dall’esterno”

MILANO – “Per me sono i favoriti per lo scudetto. Sono giovani, corrono e giocano con entusiasmo, hanno alzato il loro livello. Contro Inter e Roma hanno dominato, mi sono piaciuti molto. Anche queste due squadre possono vincere il campionato, l’Inter ha la rosa più forte, ma non riesce a fare in questo momento quello che sta facendo la squadra di Pioli“.

Queste la parole di Ivan Juric in conferenza stampa sul Milan. Stefano Pioli ai giornalisti ha risposto alle domande proprio sulle parole dell’allenatore croato. Ecco cosa ha detto:

“Le pressione ce le creiamo da soli, perché siamo molto rigidi con noi stessi. Vogliamo essere ambiziosi e raggiungere il massimo, quello che dicono gli altri non ci interessa e non ci da pressioni. Noi vogliamo crescere e vincere le partite. Imparare anche se non riusciamo nel intento di conquistare i tre punti. Vorrei approfittare per fare gli auguri di pronta guarigione al presidente Setti“.