MILANO – Sfida in parità. Il confronto tra Stefano Pioli e Ivan Juric è in assoluto equilibrio. Sono 3 i precedenti tra i due allenatori, con una vittoria per il tecnico rossonero e un’affermazione per quello gialloblù. In mezzo per c’è anche un pareggio. Questa sera quindi in Milan-Hellas Verona l’equilibrio sarà rotto, con qualunque risultato.