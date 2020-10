MILANO – Alla vigilia del Derby di Milan, Stefano Pioli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa. Ecco che cosa ha detto la guida tecnica del Milan:

“Ibra ha avuto un problema, ma l’ho trovato come quando è arrivato il primo giorno. Propositivo, generoso, determinato, trascinatore. Ibra sta bene. Ha avuto solo una settimana di allenamenti, è pronto per giocare, non so quanti minuti ha nelle gambe però“.