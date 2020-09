Notizie Milan – Pioli: “Asse Ibra-Calhanoglu fondamentale per noi”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic, l’asse su cui il Milan ha costruito la sua vittoria nel preliminare di Europa League, e che ha dato tante gioie anche nello scorso campionato. Proprio sul turco e lo svedese si è soffermato Stefano Pioli, nella conferenza stampa, alla vigilia dell’esordio in Serie A dei rossoneri, contro il Bologna di Mihajlovic.

“Calhanoglu è un giocatore con grandissime qualità tecniche. Sa stare bene in campo e sa leggere gli spazi liberi. La sua collaborazione con Ibrahimovic per noi è fondamentale. E’ un ragazzo che si mette sempre a disposizione ed ha tutto per continuare ad essere un punto di riferimento per questa squadra“.