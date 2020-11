Notizie Milan – Pepè, gli ultimi aggiornamenti sul giocatore dell’Arsenal

MILANO – Pepè al Milan. Lo avevamo raccontato, i rossoneri sono interessati all’esterno offensivo in forza all’Arsenal, stando però agli ultimi aggiornamenti riportati dal portale calciomercato.com, la dirigenza del Diavolo avrebbe deciso di virare su altri obiettivi. Troppo alti i costi dell’eventuale operazione. La squadra inglese infatti ha versato più di 80 milioni di euro per acquistarlo e un’eventuale partenza arriverà solo davanti ad una ricca proposta. Il Milan quindi ha deciso di pesare ad altri profili per quella zona di campo.