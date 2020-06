Notizie Milan – Paquetà allontana il ritorno in Brasile

MILANO – Lucas Paquetà ha voluto allontanare le voci di mercato che lo vedevano prossimo al rientro in patria, il Brasile. Il centrocampista ha scelto di fare chiarezza tramite una storia Instagram pubblicata sul suo profilo social. Il San Paolo ci starebbe pensando seriamente, ma il calciatore del Milan non ha intenzione di abbandonare la SerieA e un ritorno sarebbe contemplato solo nel caso in cui si trattasse della squadra da cui è partito tutto, il Flamengo.

Ecco che cosa ha scritto Paquetà:

“Mi danno trasferito in un club ogni giorno diverso. Rispetto molto il club del San Paolo, ma questa notizia non è vera !!! Tutti sanno che il mio cuore è rossonero!! Ora non mi vedo di ritorno in Brasile, ma sarebbe solo per tornare a casa. Un abbraccio a tutti”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live