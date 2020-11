Notizie Milan – Nuova concorrente per Maksimovic del Napoli

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il contratto di Nikola Maksimovic con il Napoli è in scadenza quest’estate e le trattative per il rinnovo sono ormai ferme. Il difensore quindi dopo 5 anni potrebbe lasciare la società partenopea, secondo quanto riporta Tuttosport l’Inter avrebbe messo gli occhi sul giocatore. Una nuova concorrente quindi per il Milan che aveva pesato proprio all’ex Torino, vista anche la sua situazione contrattuale. In Napoli potrebbe decidere di farlo partire, a costi contenuti, a gennaio piuttosto che perderlo a parametro zero in estate. Si prospetta quindi un nuovo derby di mercato tra nerazzurri e rossoneri.