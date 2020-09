Notizie Milan – Nessuna offerta per Federico Chiesa

MILANO – Nelle ultime settimane il nome di Federico Chiesa era rimbalzato dalle parti di Milanello, facendo pensare all’inizio della possibile trattativa clou del calciomercato 2020. Il Milan sembrava molto interessato al giovane figlio d’arte, tanto da essere disposto a sedersi al tavolo per discutere le alte richieste del presidente Commisso.

Tuttavia, come riportato già ieri, La Nazione ha affermato che la Fiorentina non ha ricevuto nessuna offerta per Chiesa. I rossoneri, quindi, non avrebbero avviato nessun contatto per l’acquisto del giocatore, forse per il prezzo del cartellino troppo elevato: la dirigenza toscana, infatti, aveva fissato tra i 50 e i 70 milioni il valore di mercato del ragazzo. In queste ore, quindi, sembra stia prendendo quota l’ipotesi del rinnovo di contratto con la società viola per il ragazzo.